  • BIST 93.928
  • Altın 139,914
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 13 °C

Simav’da Yıldızlar Yarıştı

» »
Simav’da Yıldızlar Yarıştı
Kütahya'nın Simav ilçesinde, "Yıldızlar yarışıyor" bilgi yarışması ortaokulların tamamından 3'er adet 8'inci sınıf öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, "Yıldızlar yarışıyor" bilgi yarışması ortaokulların tamamından 3'er adet 8'inci sınıf öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Simav Fen Lisesi sınav komisyonu tarafından hazırlanan 50 soruluk sınavda dört ortaokulun 8'inci sınfı finale kaldı.

Simav Fen Lisesi konferans salonunda yapılan 25 soruluk finalde, 4 Eylül Ortaokulu birinci, Osmanbey Ortaokulu ikinci, Çitgöl Şehit Uzman Çavuş Adil Oruç Ortaokulu üçüncü, İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu dördüncü oldu.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikci , Simav'daki Ortaokulların yıldızlarına ödüllerini takdim ederek katılımlarından ve başarılarından dolayı teşekkür etti. Şirikci " Bu tür yarışmaların kaybedeni yoktur, sizleri sınavlara hazırlayan öğretmenlerinizi, sınav organizasyonunu gerçekleştiren Fen Lisesi idareci öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum dedi. (MEİ-EFE)

Simav’da Yıldızlar Yarıştı

Simav’da Yıldızlar Yarıştı

Simav’da Yıldızlar Yarıştı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orman İşletmenin 41 Yıldır Emektarı Olan Ateş Emekliye Ayrıldı06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:38
  • Merdiven Boşluğuna Düşen Kedi Kurtarıldı06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:38
  • Minik Öğrenciler Hünerlerini Sergilediler06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:38
  • Bu Aleti Kullanmayı Bilen Mühendis Maaşı Alıyor06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:33
  • Öğrencilerden Renkli Hıdırellez Şenliği06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:33
  • Nazilli’de Parklara Kadın Eli Değdi06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:33
  • Sahiller Çalışanlarla Şenlendi06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:33
  • Söke’de Öğrenci Ve Öğretmenlere Sağlık Eğitimi Verildi06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:33
  • Rehber Öğretmenler Toplantısı06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:28
  • Botaş’ta Tatbikat06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti