Simav’dan Halep’e Yardım

Kütahya'nın Simav ilçesinden, yardımseverlerin katkıları ile 4'üncü tır ile gönderilen malzemelerin, Halep Müslümanlarına ulaştığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinden, yardımseverlerin katkıları ile 4'üncü tır ile gönderilen malzemelerin, Halep Müslümanlarına ulaştığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, "Simavlı yardımseverlerin duyarlılıkları sonucu gönderdiğimiz 4'üncü tırdaki, 110 çuval un, 18 kilogramlık 23 adet sıvı yağ, 5 kilogramlık 300 adet salça, 112 kilo pirinç, 60 kilo bulgur, 20 adet yastık, 47 adet yorgan, 165 adet battaniye olmak üzere toplam 21 bin 176 lira tutarındaki yardım malzemeleri, Reyhanlı Lojistik Merkezi aracılığı ile dağıtım yerine ulaşmış bulunmaktadır" dedi. (MEİ-EFE)