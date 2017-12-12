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Simav’ın Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

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Simav’ın Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı
Kütahya'nın Simav ilçesinde, şap hastalığı sebebiyle kapatılan Canlı Hayvan Pazarı yeniden açıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, şap hastalığı sebebiyle kapatılan Canlı Hayvan Pazarı yeniden açıldı.

Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, şap hastalığının tespitinden sonra çevredeki büyükbaş hayvanların aşılama işlemlerinin yapılarak, ilçe sağlık komisyonu tarafından kapatılan Hayvan Pazarı'nın yeniden açılışı resmi olarak ilan edildi.

Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Murat Tokdemir, bölgenin en önemli pazarlarından biri olan Simav Hayvan Pazarı'nın açılışı ile bir çok üreticinin sevindiğini belirtti. Tokdemir, "Şap karantinasının sona ermesi, kesim yapacak kasapları harekete geçirdi. Simav'da Salı günleri kurulan hayvan pazarı, ilçe ekonomisine olduğu kadar çevre il ve ilçelere de önemli katkı sağlıyor" dedi. (MEİ-EFE)

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