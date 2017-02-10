Simav’ın Tema Gönüllüleri Belediyenin Onur Konuğu

Simav'ın TEMA dedesi ile vakfın yeni sorumlusu ve gönüllüler, Başkan Süleyman Özkan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Simav'ın TEMA dedesi ile vakfın yeni sorumlusu ve gönüllüler, Başkan Süleyman Özkan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki TEMA Vakfı'nın 16 yıllık eski sorumlusu Ömer Önder, yeni başkan Gönül Pak ile yönetim kurulundan Cihat Pala, Mehmet Sönmez, Ayşen Erdem, Emel Uluer, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini belirten Başkan Özkan, "Kuruluşundan bu güne kadar, ilçemiz ve çevresinde yapmış olduğu vefalı çalışmalarından dolayı öncelikle Ömer Önder'e ve tüm TEMA gönüllülerine yürekten teşekkür ediyorum. Belediyemiz her zaman yanınızda oldu, bundan sonra da sizinle beraber olacaktır" dedi.

Simav Tema Vakfı'nın kurucusu Ömer Önder(91), 16 yıl önce başlattıkları vakfın çalışmalarını yorulmadan, bıkmadan, usanmadan, zevkle yürüttüğünü ifade etti. Önder, "Görevi devrettiğim Gönül Pak hanımefendi, adı gibi gönülden çalışacak bir eğitimcidir. Sağlığım elverdiği sürece tüm gönüllülerin yanında olacağım" diye konuştu

Simav TEMA Vakfı'nın yeni sorumlusu, emekli öğretmen Gönül Pak (65), görevi devraldığı TEMA dede Ömer Önder'in onursal başkan olarak devam edeceğini ifade etti. Pak, " Simav'daki TEMA faaliyetlerine katkılarından dolayı Belediye Başkanı Süleyman Özkan'a, bin 475 üyemiz adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Başkan Özkan'a TEMA rozeti takılarak, hatıra fotoğrafları çekildi. (MEİ-EFE)