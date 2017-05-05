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Şimdi birlik zamanı

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Şimdi birlik zamanı
Yarın Giresunspor’u konuk edecek olan Samsunspor, tarihinin en kritik karşılaşmasına çıkacak. Ligde kalma adına var olma mücadelesi verecek olan Kırmızı-Beyazlılarda, şehrin tüm bireylerine kadar herkes seferber oldu

TFF 1’nci Lig’de 32 puanla 14’ncü sırada bulunan Samsunspor, ligde kalma adına Manisaspor, Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile yarışıyor. Puan farkının birbirine çok yakın olduğu ligde bu hafta kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Samsunspor’da yönetiminden teknik heyetine, futbolcusundan taraftarına kadar herkes tek yürek oldu. Play-Off hesapları yapan Giresunspor’u mağlup ederek rahat bir nefes almak isteyen Samsunspor, 4 maçlık galibiyet hasretine de son vermek istiyor.

s1.jpgTARAFTARLARDAN ÖZEL İLGİ
Taraftar grupları da bu maça özel olarak hazırlanıyor. Samsunsporlu taraftarlar, Giresunspor maçına özel bir koreografi hazırlayan taraftarlar, tribünleri doldurarak 90 dakika boyunca futbolculara güç verecek. Birlik ve beraberliğin en üst seviyede olması gerektiği haftaları yaşayan Kırmızı-Beyazlılar, telafisi olmayan bu karşılaşmaları sorunsuz bir şekilde atlatarak, geleceğe güvenle bakmak istiyor. 

SAMSUNSPOR İÇ SAHADA KAYBETMİYOR
Ligde kalan 3 maçın ikisini evinde oynayacak olan Samsunspor, bu sezon iç sahada oynadığı 15 maçın sadece 3’ünü kaybetti. Futbolcular da bu maç öncesinde taraftara mesaj göndererek galibiyet sözü verdi. Son haftalarda alınan kötü sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını ifade eden futbolcular, kalan maçlarda bunu telafi edeceklerini ve gelecek sezon Samsunspor’u ait olduğu Süper Lige döndürmek için mücadele edeceklerini belirtti.

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