"Şimdi Ne Olacak" Sahnelendi

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "Şimdi Ne Olacak" adlı tiyatro oyunu Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "Şimdi Ne Olacak" adlı tiyatro oyunu Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi. İstanbul Temaşa Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi birbirinden güzel oyunları tiyatro severlerle buluşturmaya devam ediyor İstanbul Temaşa Tiyatrosu tarafından hazırlanan " Şimdi Ne Olacak", Kayserili tiyatro severlerce ilgiyle izlendi. Bir kız isteme merasimi ne kadar zor olabilir ki sorusunun cevabını veren "Şimdi Ne Olacak", düşmeyen temposu, deneyimli oyuncu kadrosu ve sürprizleriyle seyircilere keyifli dakikalar geçirdi.

Yönetmenliğini İrfan Kangı'nın üstlendiği, senaryosunu Erkan Gündüz'ün yazdığı oyunda Dost Elver, Kerem Poyraz Kayaalp, Burçin Abdullah, Suat Güzey, Devrim Atmaca Soner Enmutlu ve Ferdi Akarnur rol aldı.