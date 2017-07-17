Şimdiden 90 Bin Ton Asfalt Döküldü

Düzce Belediyesi tarihinin en fazla asfaltını bu yıl döküyor. Henüz asfalt sezonu olan yaz dönemi tamamlanmadığı halde cadde ve sokaklara 90 bin ton asfalt...

Düzce Belediyesi tarihinin en fazla asfaltını bu yıl döküyor. Henüz asfalt sezonu olan yaz dönemi tamamlanmadığı halde cadde ve sokaklara 90 bin ton asfalt serildi.

Düzce Belediyesi asfalt programını aksatmadan devam ettiriyor. Bu dönem henüz asfalt sezonu tamamlanmamasına rağmen cadde ve sokaklara dökülen asfalt miktarı bakımından rekor kırıldı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada programın başladığı andan bugüne kadar 90 bin ton asfalt yollara serildi. Beyciler mahallesindeki asfaltın bu hafta içinde tamamlanacağı belirtildi. Yahyalar, kalıcı konut bölgesindeki ve Üniversite çevresindeki yollarda ise asfaltın sürdüğü ifade edildi.