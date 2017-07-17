  • BIST 106.218
  • Altın 140,467
  • Dolar 3,5370
  • Euro 4,0548
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Ordu 33 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 31 °C
  • Rize 31 °C
  • Trabzon 28 °C

Şimdiden 90 Bin Ton Asfalt Döküldü

» »
Şimdiden 90 Bin Ton Asfalt Döküldü
Düzce Belediyesi tarihinin en fazla asfaltını bu yıl döküyor. Henüz asfalt sezonu olan yaz dönemi tamamlanmadığı halde cadde ve sokaklara 90 bin ton asfalt...

Düzce Belediyesi tarihinin en fazla asfaltını bu yıl döküyor. Henüz asfalt sezonu olan yaz dönemi tamamlanmadığı halde cadde ve sokaklara 90 bin ton asfalt serildi.

Düzce Belediyesi asfalt programını aksatmadan devam ettiriyor. Bu dönem henüz asfalt sezonu tamamlanmamasına rağmen cadde ve sokaklara dökülen asfalt miktarı bakımından rekor kırıldı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada programın başladığı andan bugüne kadar 90 bin ton asfalt yollara serildi. Beyciler mahallesindeki asfaltın bu hafta içinde tamamlanacağı belirtildi. Yahyalar, kalıcı konut bölgesindeki ve Üniversite çevresindeki yollarda ise asfaltın sürdüğü ifade edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kredi Garanti Fonundan Gtb’ye Ziyaret17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:28
  • Nazilli’de Kaybolan Şahsın Cesedi Sultanhisar’da Bulundu17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:23
  • Başkan Asya’dan Teşekkür Mesajı17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:23
  • Dereden 50 Ton Atık Çıktı17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:23
  • Merkezefendi’den 3 Bin Öğrenciye Öğrenim Yardımı17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:23
  • Şanlıurfa’da 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Anması Sona Erdi17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:23
  • 15 Temmuz’un Nabzı Gebze’de Tutuldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:23
  • Karahisar Gençlik Merkezi 15 Temmuz Anısına Satranç Turnuvası Düzenledi17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:18
  • Turan’dan Gökçeadalılara Tapu Müjdesi17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:18
  • Balık Tutmak İçin Gitti, Uçuruma Düştü17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti