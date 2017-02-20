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'Simit' ve 'Çarşamba Kasketi' listede

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'Simit' ve 'Çarşamba Kasketi' listede
Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Nisan ayında Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin Ankara'da yapılacağını belirterek, "Türkiye'de 200 civarında işaretli ürün var. Samsun'un simidi ve Çarşamba kasketi listede" dedi

Dünya pazarında coğrafi ürünler pazarı yaklaşık 200 milyar dolar civarında seyrediyor. Ülkemizde de bu pazarın büyüklüğü dikkate alınarak ürün ve alıcıların buluşması amacıyla Ankara’da fuar, çalıştay ve konferanslar düzenlenecek.

28-29 Nisan tarihleri arasında Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin ATO Congresium’da gerçekleştirileceğini belirten Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, “Bu etkinlik coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması ve ticarileşmesine zemin hazırlayacaktır. Ülkemizin dört bir yanından gelecek olan ürünlerin hepsini alıcılar ve halkımız bir arada görecektir” dedi. Başkan Çakır, coğrafi işaretli ürünler arasında Çarşamba kasketi, Samsun simiti, Bafra pidesi gibi ürünlerimizin de yer aldığını vurgulayarak, “Kentimizin de bu zirvede layıkıyla temsil edilmesi için çalışacağız” dedi.

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