'Simit' ve 'Çarşamba Kasketi' listede

Dünya pazarında coğrafi ürünler pazarı yaklaşık 200 milyar dolar civarında seyrediyor. Ülkemizde de bu pazarın büyüklüğü dikkate alınarak ürün ve alıcıların buluşması amacıyla Ankara’da fuar, çalıştay ve konferanslar düzenlenecek.
28-29 Nisan tarihleri arasında Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin ATO Congresium’da gerçekleştirileceğini belirten Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, “Bu etkinlik coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması ve ticarileşmesine zemin hazırlayacaktır. Ülkemizin dört bir yanından gelecek olan ürünlerin hepsini alıcılar ve halkımız bir arada görecektir” dedi. Başkan Çakır, coğrafi işaretli ürünler arasında Çarşamba kasketi, Samsun simiti, Bafra pidesi gibi ürünlerimizin de yer aldığını vurgulayarak, “Kentimizin de bu zirvede layıkıyla temsil edilmesi için çalışacağız” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.