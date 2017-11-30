Simone Pianigiani: “Bulduğumuz Boş Pozisyonları Değerlendiremedik”

Olimpia Milano Başantrenörü Simone Pianigiani, Anadolu Efes'in kendilerinden daha çok üçlük attığını belirterek, "Efes'in bizden daha çok üçlük basketi...

Olimpia Milano Başantrenörü Simone Pianigiani, Anadolu Efes'in kendilerinden daha çok üçlük attığını belirterek, "Efes'in bizden daha çok üçlük basketi oldu. Maç sırasında boş pozisyonları iyi bulduk ama iyi değerlendiremedik" dedi.

THY Euroleague'in 10. haftasında Olimpia Milano deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 73-68'lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Milano Başantrenörü Simone Pianigiani basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi bir topla kaybettiklerini ifade eden İtalyan başantrenör, "Söyleyecek çok fazla şeyim yok. Özetleyecek olursam bu akşam bir pozisyon, hücum, bir topla kaybedildi ve bizim için olumsuz sonuçlandı. Maçla ilgili şans veya şanssızlıktan bahsetmeyeceğim. Oyuncularıma da burada kötü bir şey söylemeyeceğim. Bu maça 1 hafta çalıştık ancak takımda sakatlık durumları vardı. İki oyuncumuzun sakatlığı vardı ve bir oyuncumuzun da oynayıp oynamayacağı bu sabah belli oldu. 3. çeyreğin sonuna kadar maç ortada gitti. Maç bitmiş gibi gözüküyordu ama Dragic üçlüğünü son saniyede attı" şeklinde konuştu.

"Bulduğumuz boş pozisyonları değerlendiremedik"

Pianigiani, maç boyunca boş pozisyonlar bulduklarını söyleyerek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Açıkçası bu maçın sonucu oyuncularımın sahaya koyduğu performansla alakalı değildi. Efes'in bizden daha çok üçlük basketi oldu. Maç sırasında boş pozisyonları iyi bulduk ama iyi değerlendiremedik. Şu an oyuncularımızın yaşadığı sakatlıktan dolayı güvenimizi kaybetmememiz gerekiyor. Oyuncularımızın yaşadığı acıyı düşünerek oynamasını istemiyoruz çünkü bu yaşanırsa güvenimizi kaybedeceğiz. Oyuna olan tutkumuzu kaybedeceğiz. Bunların üstesinden gelip istediğimiz gibi oynamaya devam etmek istiyoruz."