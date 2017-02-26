Simovic: "Rekorlar Bugün Var, Yarın Yok"

Galatasaray'ın efsane kalecisi Zoran Simovic, kendisine ait olan kulüp tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu unvanının Muslera tarafından egale edilecek...

Galatasaray'ın efsane kalecisi Zoran Simovic, kendisine ait olan kulüp tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu unvanının Muslera tarafından egale edilecek olması için, "Bu rekor 27 sene kırılamamamıştı. Rekorlar bugün var, yarın yok" dedi.

Sarı-kırmızılılarda 1984-1990 yılları arasında altı sezonda 188 kez forma giyen Zoran Simovic, kulüp tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcusu olmuştu. Simovic, rekoruna Beşiktaş maçıyla ortak olacak Fernando Muslera ve derbi hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kendini çok mutlu hissettiğini söyleyen Zoran Simovic, "Benim ikinci memleketim İstanbul ve Türkiye" diye konuştu.

"Bu rekor 27 sene kırılamamamıştı"

TT Arena'ya ilk kez Beşiktaş maçında gideceğini belirten efsane file bekçisi, "Muslera'ya plaket vereceğim. Biraz heyecan var. Kazanacağımızı düşünüyorum. Muslera'yı da tebrik ediyorum, futbol yaşamında ve hayatında başarılar diliyorum. Bu rekor 27 sene kırılamamamıştı. Rekorlar bugün var, yarın yok. Ben 30 yaşında geldim, 36'da bıraktım. Ben de Muslera gibi 24 yaşımda gelseydim belki daha uzun süre oynayabilirdim. Ama yine de çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"TT Arena güzel ama..."

TT Arena ile Ali Sami Yen Stadı'nı hakkında da açıklamalarda bulunan Simovic, "Benim futbol oynadığım şartlar ve şimdiki şartlar çok farklı. TT Arena çok güzel bir stat ama ben yine de Ali Sami Yen Stadı'nı seviyorum. Tıpkı Ali Sami Yen Stadı gibi Galatasaray taraftarını da her zaman özlüyorum ve onları çok seviyorum" ifadelerini kullandı.