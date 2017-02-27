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Simovic Ve Muslera’ya Plaket

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Simovic Ve Muslera’ya Plaket
Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde sarı-kırmızılı ekibin efsane file bekçisi Simovic'e plaket verildi.

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde sarı-kırmızılı ekibin efsane file bekçisi Simovic'e plaket verildi. Fernando Muslera da 188. lig maçına çıkacağı için plaket aldı.

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde hem Simovic'e hem de Muslera'ya plaket verildi. Galatasaray'da 1984-1990 yılları arasında 188 lig maçına çıkarak, sarı-kırmızılı kulübün en fazla forma giyen yabancı oyuncusu olan efsane kaleci Simovic'e, Galatasaray Başkan Yardımcısı Cengiz Özyalçın tarafından plaket verildi.

Muslera rekoru egale ediyor

Beşiktaş maçıyla birlikte Galatasaray forması altındaki 188. lig maçına çıkacak olan Fernando Muslera, Simovic'e ait olan rekoru da egale etmiş olacak. Karşılaşma öncesinde Uruguaylı file bekçisine plaket verildi. Muslera'ya plaketini, rekorunu egale ettiği Simovic verdi.

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