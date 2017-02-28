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Şimşek, Şanlıurfaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Şimşek, Şanlıurfaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor
Adana Demirspor cuma günü deplasmanda Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Aytaç Durak Tesisleri'nde sürdürüyor.

Adana Demirspor cuma günü deplasmanda Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Aytaç Durak Tesisleri'nde sürdürüyor.

Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon çalışması, 5'e 2 ve dar alanda taktik çalışmasıyla son buldu. Oyuncularıyla toplantı yapan ve tamamen Şanlıurfaspor maçına konsantre olmalarını isteyen Engin İpekoğlu, deplasmandan puan ya da puanlar alabilmek adına çalışmalarına devam ediyor.

Şakirpaşa Anadolu Lisesi'nden ziyaret

Adana Demirspor'un akşam üzeri yapmış olduğu antrenmanı Adana Okullararası Gençler Hentbol Şampiyonu Şakirpaşa Anadolu Lisesi öğrencileri ziyaret etti.

Teknik Direktör Engin İpekoğlu ve futbolcularla sohbet eden ve antrenmanı izleyen şampiyon takımın oyuncuları daha sonra toplu fotoğraf çektirdi. İpekoğlu, öğrencilere başarılar dileyerek ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Şampiyon takıma daha sonra bütün oyuncuların imzalamış olduğu mavi-lacivertli forma hediye edildi.

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