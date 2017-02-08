  • BIST 87.922
  • Altın 148,634
  • Dolar 3,7313
  • Euro 3,9760
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 12 °C
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Şimşirgil: “İlk Deprem Haritasını Abdülhamid Han Çıkarttı”

» »
Şimşirgil: “İlk Deprem Haritasını Abdülhamid Han Çıkarttı”
Ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, ilk deprem haritasını Abdülhamid Han'ın hazırlattığını ve binaları buna göre yaptırttığını hatırlattı.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, ilk deprem haritasını Abdülhamid Han'ın hazırlattığını ve binaları buna göre yaptırttığını hatırlattı.

Yıldırım Belediyesi, tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'i ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Kahvehane'den Kıraathane'ye kültürel dönüşüm projesi çerçevesinde Yıldırımlılarla buluşan ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Misak-ı Milli ve 15 Temmuz" konulu programı ile ilçe sakinleriyle Siteler Mahallesi'ndeki Klas Kıraathanesinde bir araya geldi. Aşık Temel Turabi ile Aşık Ali Serhati'nin söylediği türkülerle başayan konferansta, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet döneminin gizli kalmış yönlerini anlatan Ahmet Şimşirgil, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi hakkında da önemli bilgiler verdi.

Resmi bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Çanakkale savaşında 250 bin Sarıkamış'ta ise 90 bin şehit verdik. 1999 depreminde binlerce insan hayatını kaybetti. Depremin ne menem bir şey olduğunu bu millet o zaman anladı. Çünkü son yüzyıl içerisinde biz bunu unutmuştuk. Abdülhamid Han'ın bir deprem haritası çıkarttırdığını ve buna göre binaları yaptırdığını biz unutmuşuz. Çünkü bize sadece tarih kötülendi. Tarih bilgisi verilsin, tarih şuuru aşılansın, tarih öğretilsin denmedi" diye konuştu.

Ahmet Şimşirgil,Osmanlı döneminde yaşatılan kıraathane kültürünün Yıldırım'da tekrar canlanmasından mutlu olduğunu belirterek, başta Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şimşirgil: “İlk Deprem Haritasını Abdülhamid Han Çıkarttı”

Şimşirgil: “İlk Deprem Haritasını Abdülhamid Han Çıkarttı”

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bulgaristan’da Seçim Heyecanı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:23
  • Rizeli Heidi’nin Hayvan Sevgisi Karşılıksız Kalmadı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:23
  • Zonguldak-ereğli Arasında Çöken Yolun Hafriyatı Alındı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:23
  • "İsrail Turizm Fuarı Sektörün Yüzünü Güldürdü"08 Şubat 2017 Çarşamba 14:18
  • Çamlıca Camii Taçlandırıldı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:13
  • Başbakan Yıldırım Antalya’da 731 Milyon Liralık 67 Projenin Açılışını Gerçekleştirecek08 Şubat 2017 Çarşamba 14:13
  • Afyonkarahisar’da 45 Kamu Görevlisi Khk İle İhraç Edildi08 Şubat 2017 Çarşamba 14:08
  • Ak Parti’li Kadınlar Tarih Yazmak İstiyor08 Şubat 2017 Çarşamba 14:08
  • Enkazdan Babasını Kurtardı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:08
  • Samsun’da 2017’nin İlk Fuarı “Ev’leniyoruz”08 Şubat 2017 Çarşamba 13:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti