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Simurglu Öğrenciler Ve Velileri Sabah Namazında Buluştu

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Simurglu Öğrenciler Ve Velileri Sabah Namazında Buluştu
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın ödüllü projelerinden Simurg 5-25 Yaygın Eğitim Programı faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın ödüllü projelerinden Simurg 5-25 Yaygın Eğitim Programı faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin ödüllü projelerinden olan Simurg 5 - 25 Yaygın Eğitim Programı eğitimleri aralıksız sürüyor. Simurg Bilgi Evleri Öğrencileri, velileri ile birlikte Eyüp Sultan'da sabah namazı kıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Simurg Bilgi Evleri öğrenci ve velileri Eyüpsultan caminde sabah namazı programında bir araya geldi.

Simurg Bilgi Evlerinden 430 öğrenci ve velinin katılım sağladığı programda, sabah namazının ardından belediye tarafından 500 kişilik çorba ikramı yapıldı.

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