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Sina Yarımadası’nda 4 Terörist Öldürüldü

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Sina Yarımadası’nda 4 Terörist Öldürüldü
Mısır'da bulunan Sina Yarımadası'nda yapılan terör operasyonları kapsamın 4 terör şüphelisi öldürüldü.

Mısır'da bulunan Sina Yarımadası'nda yapılan terör operasyonları kapsamın 4 terör şüphelisi öldürüldü.

Mısır Askeri Sözcüsü Albay Tamir Errifai, Sina Yarımadası'nda askeri güçler tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında 4 terör şüphelisinin öldürüldüğünü ve sığınaklarından birinin yok edildiğini belirtti. Operasyon sırasında Mısır askerlerinin militanlara ait bir aracı ve motosikleti de tahrip ettiği kaydedildi.

Mısır, 9 Nisan'da az 45 kişinin öldüğü ve 126 kişinin yaralandığı Tanta ve İskenderiye'deki Kıpti kiliselerine yapılan saldırıların ardından, ülke genelinde üç ay süreyle olağanüstü hal ilan etmişti.

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