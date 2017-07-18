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Sinan Güler: “Fenerbahçe, Hedeflediğim Şeylere Ulaşabileceğimi Gösterdi”

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Sinan Güler: “Fenerbahçe, Hedeflediğim Şeylere Ulaşabileceğimi Gösterdi”
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Sinan Güler, Fenerbahçe'ye transferinin süreci ile ilgili olarak, "Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe'nin...

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Sinan Güler, Fenerbahçe'ye transferinin süreci ile ilgili olarak, "Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe'nin verdiği teklif ve yaklaşımları gerçekten aradığım ve hedeflediğim şeylere ulaşabileceğimi gösterdi" dedi.

EuroBasket 2017'de D Grubu'nda Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya, Türkiye, Belçika ile mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Sinan Güler, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine turnuvayı ve Fenerbahçe'ye transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"Her şeyden önce heyecanlıyız"

EuroBasket öncesi heyecanlı olduklarını dile getiren Sinan, "Her şeyden önce heyecanlıyız. Hem turnuvanın İstanbul'da organize edileceğinden dolayı hemde yeni bir milli takım oluşturduğumuzdan dolayı. Önümüzde 1.5 aylık bir süreç var. En iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Bu noktada yurt dışında oynayacağım maçlarla değişen jenerasyonla takım içerisinde neler olacağını göreceğimiz iyi bir vaktimiz olduğunu düşünüyorum. 1 Eylül geldiğinde maçlarımız başladığında ortaya koyduğumuz mücadele ile iyi bir performans sergilemek istiyoruz" diye konuştu.

"Hırslı, mücadele gücü yüksek olan bir takım olmayı hedefliyoruz"

Takım içerisinde genç oyuncuların yanı sıra tecrübe kazanmaya başlamış birçok oyuncu olduğunu belirten Güler, "Herkes kendini kanıtlamak istiyor. Benim genç olduğum dönemden bugüne çok önemli geçişler yaşadık. Çok hırslı, mücadele gücü yüksek olan bir takım olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de daha başarılı olduğumuzun motivasyonu sahaya yansıyor"

Türkiye'de yapılan turnuvalarda alınan başarıların daha çok olduğunun hatırlatılması üzerine yıldız basketbolcu, "Tek bir sebep yok. Burada daha avantajlı olduğumuzun motivasyonu ve onun bilinci, sahaya çok net bir şekilde yansıyor" dedi.

"Hedeflerim doğrultusunda bir karar verdim"

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olma süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Sinan Güler, "Hedeflerim doğrultusunda bir karar vermek istiyordum. Bu noktada Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe'nin verdiği teklif ve yaklaşımları gerçekten aradığım ve hedeflediğim şeylere ulaşabileceğimi gösterdi. O yüzden de karar sürecinde çok net bir ortam sağladılar" değerlendirmesinde bulundu.

"Obradovic ile çalışacak olmak beni heyecanlandırıyor"

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile çalışacak olmasının sorulması üzerine Sinan, "Bugüne kadar hep rakip olarak oynadık. İlk defa onunla çalışacak olmak hem merak uyandırıyor, hem heyecanlandırıyor" diye cevap verdi.

Başarılı basketbolcu kariyer planlaması için ise 3 yıl daha Fenerbahçe'de oynayacağını ve daha sonrasını ise daha düşünmediğini ifade etti.

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