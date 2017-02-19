Sinan Kaloğlu'ndan çirkin hareketler

Mersin İdmanyurdu'nda forma giyen golcü oyuncu Sinan Kaloğlu, taraftara, yönetime, futbolculara hakaret ve küfürler yağdırarak olayların çıkmasına zemin hazırladı

Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçının olay hakemi Tolga Özkalfa, önce frikik verdiği kararını penaltı olarak değiştirmesiyle ortamın gerilmesine neden oldu. Golcü oyuncu Sinan Kaloğlu da hakemin bu olay kararından kendine fırsat çıkardı ve ortamın gerilmesine zemin hazırladı. Hem saha içindeki agresif tutumu hem de oyundan alındıktan sonraki tavırlarıyla taraftarın tepkisine neden olan 36 yaşındaki Sinan, yedek kulübesinden çıkıp kapalı tribündeki taraftarlara ağza alınmayacak hakaret ve küfürler yağdırması ortamı iyice gerdi.