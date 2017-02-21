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SİNAN KALOĞLU'NU KİMSEYE YEDİRMEZLERMİŞ!

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SİNAN KALOĞLU'NU KİMSEYE YEDİRMEZLERMİŞ!
Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Sinan Kaloğlu'na sahip çıktı. Yönetim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Ne kulübümüzün haklarını ne de oyuncumuz Sinan Kaloğlu’nu kimseye yedirmeyeceğiz.'

İŞTE MERSİN İDMAN YURDU YÖNETİMİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA....
Samsun’da oynağımız Samsunspor – Mersin İdman Yurdu maçı her iki takımın bulunduğu konum dolayısıyla son derece önem arz eden bir müsabaka idi. Maç tüm bu gergin atmosfere nazaran oldukça centilmence oynandı.

Tek nahoş olay maçın sonlarına doğru saha içerisinde oyuncumuz Sinan Kaloğlu ile rakip oyuncu Abdulkerim’ in tartışmalarıydı. Bu tartışma sonrasında olayın daha da büyümemesi için oyuncumuz Sinan Kaloğlu’nu oyundan aldık. Oyundan çıkarken Samsunspor tribününden gelen eleştirilere özür diler tarzda jest ve mimiklerle karşılık veren oyuncumuz maalesef aynı samimiyetli yaklaşımı bazı Samsunspor taraftarlardan görememiştir.

Sinan'ın iyi niyetli yaklaşımına ve özrüne bazı kişiler provokatif şekilde yaklaşmış, olayın büyümesine neden olmuşlardır. Bundan sonraki olaylar sizlerin de malumudur. Maçın atmosferi nedeni ile makul karşılanabilecek bu olayların başka taraflara çekilmesi ise üzüntü vericidir.

Aleyhimize defalarca haksız penaltı kararları verilmişken sesini çıkarmayan, centilmenliği elden bırakmayan kulübümüz ve futbol hayatında ilk defa kırmızı kart gören oyuncumuz Sinan Kaloğlu’ na yapılan suçlamalar hedef saptırmaktır. Şu bilinmelidir ki ne kulübümüzün haklarını ne de oyuncumuz Sinan Kaloğlu’nu kimseye yedirmeyeceğiz.

Samsunspor Kulübü Başkanının ve Samsunspor futbolcularının centilmence davranışları, olayları önlemedeki gayretleri tarafımızdan takdir ile karşılanmıştır. Birkaç kendini bilmezin yaptıklarını Samsunspor camiasına mal etmek bize yakışmayacağından gerek duyulursa ileride başka açıklamalar da yapma hakkımızı saklı tutarak bu konunun kapatılmasını ve bir an önce futbol oyununa geri dönülmesini taraflardan talep etmekteyiz.

Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü

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