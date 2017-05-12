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Sinan Özen Hayvancılık Yapacak

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Sinan Özen Hayvancılık Yapacak
Şarkıcı Sinan Özen, Balıkesir'in Manyas ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliği kurmak için çalışmalara başladı.

Şarkıcı Sinan Özen, Balıkesir'in Manyas ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliği kurmak için çalışmalara başladı.

Fantezi müzik sanatçısı Sinan Özen, Manyas'ın Boğazpınar Mahallesi'nde büyükbaş hayvan çiftliği kurmaya karar verdi. Manyas Ziraat Odası'na üye olmak için başvuru yapan Özen, "Manyas'a arkadaşım aracılığı ile defalarca geldim. Burada konser de verdim. Boğazpınar Mahallesi'ni çok beğendim ve bu mahallede büyükbaş hayvan çiftliği kurmaya karar verdim. Bunun çalışmalarında son aşamalara gelindi. Bu vesile ile bu güzel ilçemize daha sık gelme imkanım olacak. Hayalimdeki işi de yapmaya başlayacağım" dedi.

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