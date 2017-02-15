SINAV KOLEJİ FİNALDE

FİNAL MAÇI BUGÜN
İlk kez katıldıkları Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakalarında büyük başarı elde ederek finale kalan Samsun Sınav Koleji, bugün Tekkeköy Atatürk Ortaokulu ile final maçında karşı karşıya gelecek. Beden Eğitimi Öğretmeni Aylin Ulubay nezaretinde antrenman yapan Sınav Koleji’nin başarılı sporcuları, ilk kez katıldıkları resmi Hentbol İl Birinciliği müsabakalarında finale kalarak, büyük bir başarı elde ettiler. Samsun hentbolda isimlerinden söz ettirmeyi hedeflediklerini ifade eden Samsun Sınav Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Aylin Ulubay, “Küçük erkekler kategorisinde katıldığımız okul sporları hentbol il birinciliğinde finale kadar yükseldik. Bugün Tekkeköy’le final maçına çıkacağız. Aynı başarılı final maçında da sürdürerek il şampiyonluğunu göğüslemek istiyoruz” dedi.
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FİNAL MAÇI BUGÜN
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