  • BIST 87.882
  • Altın 144,977
  • Dolar 3,6626
  • Euro 3,8811
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 0 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -3 °C
  • Trabzon -1 °C

SINAV KOLEJİ FİNALDE

»
SINAV KOLEJİ FİNALDE
Samsun Sınav Koleji bu yıl ilk kez katıldığı Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliğinde büyük bir başarı elde ederek finale yükseldi. Sınav Koleji bugün Tekkeköy temsilcisi ile final maçında karşılaşacak

FİNAL MAÇI BUGÜN
İlk kez katıldıkları Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakalarında büyük başarı elde ederek finale kalan Samsun Sınav Koleji, bugün Tekkeköy Atatürk Ortaokulu ile final maçında karşı karşıya gelecek. Beden Eğitimi Öğretmeni Aylin Ulubay nezaretinde antrenman yapan Sınav Koleji’nin başarılı sporcuları, ilk kez katıldıkları resmi Hentbol İl Birinciliği müsabakalarında finale kalarak, büyük bir başarı elde ettiler. Samsun hentbolda isimlerinden söz ettirmeyi hedeflediklerini ifade eden Samsun Sınav Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Aylin Ulubay, “Küçük erkekler kategorisinde katıldığımız okul sporları hentbol il birinciliğinde finale kadar yükseldik. Bugün Tekkeköy’le final maçına çıkacağız. Aynı başarılı final maçında da sürdürerek il şampiyonluğunu göğüslemek istiyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?15 Şubat 2017 Çarşamba 11:57
  • Krasnodar - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?15 Şubat 2017 Çarşamba 11:54
  • İKİ MAÇTAN ALTI PUAN ÇIKARMALIYIZ15 Şubat 2017 Çarşamba 03:00
  • TÜRFAD’DAN OTYAKMAZ’A ZİYARET14 Şubat 2017 Salı 19:36
  • Taraftar 3 puana hasret kaldı14 Şubat 2017 Salı 19:20
  • MERSİN HAZIRLIKLARI BAŞLADI14 Şubat 2017 Salı 19:07
  • Oğlunun biri "Alex" diğeri "Musa Sow"14 Şubat 2017 Salı 18:20
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak14 Şubat 2017 Salı 10:00
  • 'HAKKIMIZ OLAN ÜÇ PUANI ALAMADIK’14 Şubat 2017 Salı 07:52
  • GALİBİYETİ ELİMİZDEN KAÇIRDIK14 Şubat 2017 Salı 06:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti