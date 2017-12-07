Sınavlar İçin Bylock’tan Yardım İstemişler

Denizli'de FETÖ'nün "müftülük yapılanması" davasında sanıkların ByLock üzerinden "Ankara'dan misafir geldi mi?", "Sınava girmek istiyorum", "Şimdi çocuk...

Denizli'de FETÖ'nün "müftülük yapılanması" davasında sanıkların ByLock üzerinden "Ankara'dan misafir geldi mi?", "Sınava girmek istiyorum", "Şimdi çocuk bakıyorum" gibi yazışmalarla sınav için yardım istedikleri ortaya çıktı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden FETÖ/PDY Denizli Müftülük yapılanmasına yönelik davada 4 tutuklu 1 firari sanığa mahkeme başkanı tarafından ByLock içerikleri okundu. Aralarında imam ve müezzinlerin de bulunduğu dosyada Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tarafından okunan ByLock içeriklerinde "Ankara'dan misafir geldi mi ?", "Sınava girmek istiyorum", "Sıkıntı yaşıyorum", "Şimdi çocuk bakıyorum", "Hiçbir şeye karışmıyorum", "İyi idare ediyorsun diyorlar" yazışmaları dikkat çekti.

Mahkeme Başkanı tarafından okunan ByLock içeriklerinde ilgi çeken diğer detay ise sohbet gruplarının olması. Birçok ismin, başka ilçedeki ya da tanıdığı bir isim hakkında "ByLock adresi var mı?", "ByLock'tan beni eklesin" sohbetleri de dikkat çekti.

ByLock'ta gruplar ve yazışma yapılan isimler de tek tek sanıklara açıklandı. Mahkeme Başkanı ayrıca konuşma detaylarında ise şifrelemeler olduğunu, bazı yazışmaların şifrelerinin çözüldüğünü, bazı yazışmaların da şifresinin çözülemediğini ifade etti.