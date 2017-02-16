  • BIST 87.882
  • Altın 145,540
  • Dolar 3,6686
  • Euro 3,8922
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 0 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -3 °C
  • Trabzon -1 °C

Sincan Belediyesi Dev Projenin İlk Adımını Attı

» »
Sincan Belediyesi Dev Projenin İlk Adımını Attı
Çeşitli kültürel ve sportif organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan Sincan Arena'nın inşaatında ilk adım atıldı.

Çeşitli kültürel ve sportif organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan Sincan Arena'nın inşaatında ilk adım atıldı. Fatih bölgesinin gözde tesisleri arasında yer alacak Sincan Arena, 2 bin 500 kişilik organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

Sincan Belediyesi, ilçeye yakışacak modern bir spor kompleksi için ilk adımını attı. Daha önceden adı duyurulan "Sincan Arena" 2 bin 500 kişi kapasiteli bir spor tesisi ve kongre sarayı olacak. Fatih bölgesine canlılık kazandıracak ve spor alanındaki organizasyonların gözdesi olacak projenin yapımına başlandı. Ankara'nın önemli spor tesislerinden biri olması hedeflenen Sincan Arena'da salon futbolunun yanı sıra basketbol, voleybol, hokey ve hentbol gibi salon sporları yapılabilecek.

Sincan Arena ile sporun da parlayan yıldızı olacaklarını kaydeden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna "Gökçek Mahallesi'nde yapacağımız kompleks ile Fatih bölgemizin de büyük bir ihtiyacını karşılayacağız" dedi. Sincan Arena'nın futboldan hokeye, hentboldan basketbola çok sayıda spor faaliyetine ev sahipliği yapacağını belirten Başkan Tuna "Sincanımızı, vatandaşlarımızın zamanının büyük kısmını geçireceği, muhteşem tesislerle donatmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Başkan Tuna, Sincan Arena'nın sadece spor aktiviteleri için kullanılan bir tesis değil, sosyal yaşamın bir parçası olarak da şehre hizmet vereceğini söyledi.

7 dönüm arazi üzerine kurulacak

Modern bir görünümde yapılması planlanan Sincan Arena, 7 dönümlük bir arazi üzerine kurulacak. Spor alanı 420 metrekarelik basketbol veya 162 metrekarelik voleybol sahasına da dönüşebilecek. Sahanın etrafında yaklaşık 2 bin 500 kişilik tribünlerin yer alacağı Sincan Arena, Sincan Belediyesinin çeşitli kültürel ve sportif organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak. Kongre ve konser gibi etkinlikler de Sincan Arena'da yapılabilecek.

Engellilere özel alanlar

Seyirciler için yiyecek ve içecek alanlarının düşünüldüğü tesis içerisinde, protokol ve basın için de özel bölümler yer alacak. Sincan Arena, hakem odaları, dinlenme odası, bekleme holleri, soyunma odaları, çok sayıda duş ve tuvalet, sağlık ve doping kontrolü odasıyla da hizmet verecek. Salonda ayrıca engelliler için de özel otopark ve ulaşım kolaylığını sağlayacak çözümler inşa edilecek. 2 bin 500 seyirci kapasiteli Sincan Arena'da 5 bin 387 metrekarelik bir de otopark yer alacak. Ankara metrosunun Gazi Osman Paşa durağının hemen yanına yapılacak Sincan Arena'ya ulaşım kolaylıkla sağlanabilecek.

Sincan Belediyesi Dev Projenin İlk Adımını Attı

Sincan Belediyesi Dev Projenin İlk Adımını Attı

Sincan Belediyesi Dev Projenin İlk Adımını Attı

Sincan Belediyesi Dev Projenin İlk Adımını Attı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Yaşındaki Engelli Mustafa’nın Erdoğan Sevgisi16 Şubat 2017 Perşembe 08:53
  • 4 Bin Yıllık Zanaat Kuyumculuğu Öğreniyorlar16 Şubat 2017 Perşembe 08:43
  • Profesör Sanatıyla Fırtınaya Meydan Okudu16 Şubat 2017 Perşembe 07:18
  • Demokrasi Kahramanları Keçiören’de Buluştu16 Şubat 2017 Perşembe 01:43
  • Gümüşhane’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99.yıldönümü16 Şubat 2017 Perşembe 00:38
  • Solunum Yetmezliği Bulunan Hastanın İmdadına Paletli Ambulansla Yetiştiler15 Şubat 2017 Çarşamba 23:23
  • Giresun’da Eğitime Kar Engeli15 Şubat 2017 Çarşamba 23:18
  • Kastamonu’da Okullar Tatil Edildi15 Şubat 2017 Çarşamba 22:58
  • Kanser Tanısını Yalanlayan Doktorun Raporda İmzası Çıktı15 Şubat 2017 Çarşamba 21:33
  • Gümrük Ve Ticaret Bakanı Tüfenkci’nin Eskişehir Ziyareti15 Şubat 2017 Çarşamba 20:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti