Sincan Belediyesi Ve Kosgeb El Ele

Sincan Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarı ile tamamlayan girişimci adayları sertifikalarını Sincan...

Sincan Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarı ile tamamlayan girişimci adayları sertifikalarını Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın elinden aldı.Başkan Tuna, girişimci adaylarına hükümetin desteğini hatırlatarak, birlikte daha büyük işlere yönelmeleri çağrısında bulundu.

Sincan Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri tamamlandı. 2017 yılının ilk eğitiminde başarılı olan 60 girişimci sertifikalarını aldı. Lale Meydanı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sertifika törenine, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, KOSGEB Uzmanı Ali Kemal Çetin, Proje Danışmanı Ufuk Evrenve sertifika almaya hak kazanan girişimciler katıldı.

Başkan Tuna'ya teşekkür

Sertifika töreninde işyerlerini açan girişimcileri örnek gösteren Proje Danışmanı Ufuk Evren sertifika alacak olanlara tavsiyelerde bulundu. 2011 yılından itibaren yaklaşık 1140 kişiye sertifika kazandırdıklarının altını çizen Evren, bu yolda kapısını her zaman açık tutan Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya teşekkür etti. Evren " Bize hep vakit ayırdığınız için ve bizlerin heyecanına destek olduğunuz için size minnettarız. Bizim eksikliklerimizi hoşgörüyle tamamlayan Belediye Başkanımıza şahsım ve öğrencilerim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sincan'ın başarısı Türkiye ortalaması üzerinde

Uzman Ali Kemal Çetin de girişimciliğin öneminin gün geçtikçe arttığına vurgu yaparak, son 5 yılda 450 binin üzerinde kişinin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinden faydalandığını kaydetti. Gerçekleştirilen eğitimler sonrası kendi işletmesini kuranların oranının yüzde 20 olduğunu belirten Çetin "Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Türkiye ortalamasının çok üzerinde Sincan Belediyemizi ve Sincanlıları tebrik ediyorum. Sertifikalarını almaya hak kazanan girişimci adaylarımızın işletmeleriyle hem ülkemize hem de kendilerine güzel işler yapmasını temenni ediyorum" dedi.