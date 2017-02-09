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Sincan Belediyesinden Başarılı Öğrencilere Kültür Gezisi

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Sincan Belediyesinden Başarılı Öğrencilere Kültür Gezisi
Okul birincilerine en güzel hediye Sincan Belediyesinden geldi. İlkokul ve Ortaokul birincileri yüksek hızlı trenle Konya'ya götürüldü.

Okul birincilerine en güzel hediye Sincan Belediyesinden geldi. İlkokul ve Ortaokul birincileri yüksek hızlı trenle Konya'ya götürüldü.

Başarının ödüllendirilmesi gerektiğini söyleyen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Geleceğimizi inşa eden çocuklarımız için hem kültürel değerlerimizi yerinde görecekleri hem de eğlenecekleri bir gezi düzenledik" dedi.

Halka hizmet noktasında emin adımlarla ilerleyen Sincan Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Her sene yüzlerce öğrenciyi kültür gezilerinde buluşturan Sincan Belediyesi bu sene de gezi heyecanı yaşattı. Sincan'da ilkokul ve ortaokul birincileri aileleriyle beraber hızlı trenle Konya'ya götürüldü. Öğrencileri başarıya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen gezide, okul birincileri ile birlikte başarılarında büyük paya sahip olan aileleri de ödüllendirdi. Gezi programı kapsamında öğrenci ve aileleri, Mevlana Müzesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alâeddin Tepesi ve Alâeddin Camii, Tavus Baba Türbesi ve Karatay Medresesi'ni ziyaret etti. Başarılarını ödülle perçinleyen öğrenciler tarihi ve kültürel değerleri görme fırsatı elde etti. Sevinçleri gözlerinden okunan öğrenciler, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'ya teşekkür etti. Konya'nın tarihine yolculuk yapma fırsatı yakalayan öğrenci ve aileleri geziden oldukça memnun ayrıldı.

Gelecek nesillere kültürel değerlerin tanıtılmasının çok önemli olduğunu belirten başkan Tuna, "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız için ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerine sahip olan Konya şehrimize gezi düzenledik. Öğrencilerimiz bu geziyle hem medeniyetimizin kültürel değerlerini yerinde görüyor hem de gelecek döneme zinde ve motive bir şekilde başlıyor. Gençlerimize milli ve manevi değerlerimizi tanıtmak, sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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