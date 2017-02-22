Sincan Belediyesinden Şefkat Eli

Sincan Belediyesi bünyesindeki veteriner hekimler sokaklardaki sahipsiz hayvanları toplayarak, bakımlarını ve aşılarını yapıyor.

Sincan Belediyesi bünyesindeki veteriner hekimler sokaklardaki sahipsiz hayvanları toplayarak, bakımlarını ve aşılarını yapıyor. Yaralı hayvanlar iyileşene kadar barınaklarda bakılırken evcil hayvanların da aşılarını yapan Sincan Belediyesi, hayvanları sahiplendiriyor.

Hayvanlara sahip çıkan Sincan Belediyesi veteriner ekipleri vatandaş ihbarları aracılığıyla veya kontroller sırasında tespit ettikleri sahipsiz sokak hayvanlarının bakımlarını yapıyor. Yavrular büyüyene, hasta veya yaralı hayvanlar ise iyileşene kadar barınaklarda kalıyor.

Daimi hizmet

Vatandaştan gelen taleplere de öncelik veren Sincan Belediyesi ihbarları itina ile değerlendiriyor. Hasta, sakat veya sahipsiz sokak hayvanları bildirmek isteyenler Sincan Belediyesinin 444 4 762 numaralı çözüm merkezini arayabiliyor. İhbarları en kısa sürede değerlendiren veteriner hekimler hayvanları alarak gerekli tedavi ve kontrolleri yapıyor. Ayrıca evcil hayvanlara Sağlık Bakanlığının da desteğiyle kuduz aşıları yapılıyor.

Sincan Belediyesi Veterinerlik Servisinde bulunan klinikte başıboş, sahipsiz hayvanların muayene, tedavi ve aşılama, kısırlaştırma işlemleri ve küçük operasyonlar yapılıyor. Geçtiğimiz yıl bin 157 hayvan sağlığına kavuşturulurken yine Sincan'da bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evinin desteğiyle birçok hayvan kısırlaştırdı. Barınaklarında geçtiğimiz yıl binden fazla hayvanı misafir eden Sincan Belediyesi, bunların 425 tanesini sahiplendirdi.

"Herkes için hizmet"

Sosyal belediyecilik alanında farkındalık oluşturan hizmetler ile adından sıkça söz ettiren Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, herkes için çalıştıklarını söyledi. Başkan Tuna "Biz, inşa ettikleri ibadethanelere kuşlar için yuvalar yapan, kış aylarında aç kalan yaban hayvanlarını doyurmak için vakıflar kuran bir kültürün mirasçılarıyız. Bu da bize bir sorumluluk yüklüyor. Ayrıca yaşam alanlarımızı paylaştığımız diğer canlılara karşı da görevlerimiz var. Biz belediye olarak imkanlarımız dahilinde bize muhtaç hayvanlarımızın bakımını yapmaya gayret ediyor onlara sıcak bir yuvanın kapısını açmaya çalışıyoruz" dedi.