Sincan’da Kültür Gezilerine Başvurular Başlıyor

Sincan Belediyesi, Bursa, Çanakkale ve Konya illerine düzenlenecek olan ücretsiz geziler için kayıtların başladığını duyurdu.

Sincan Belediyesi, Bursa, Çanakkale ve Konya illerine düzenlenecek olan ücretsiz geziler için kayıtların başladığını duyurdu.

Sincan Belediyesinden yapılan açıklamada, Bursa, Çanakkale ve Konya illerine düzenlenecek gezilerin bu yıl da ücretsiz olacağı, gezilere katılmak isteyenlerin 1 Mart ile 15 Mart tarihleri arasında www.sincan.bel.tr adresli web sitesinden veya Lale Meydanı'nda yer alacak stanttan başvuru yapabilecekleri belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sincan, kültür gezileri için gün sayıyor. Sincan Belediyesi, Bursa, Çanakkale ve Konya'ya düzenlediği gezilerle vatandaşlara tarihi ve kültürel öneme sahip bu şehirleri görme imkanı sunuyor. Geziler kapsamında yaklaşık 10 bin Sincanlı Türkiye'nin zenginliklerini yerinde görecek. Sadece Sincan'da ikamet eden vatandaşların başvurabileceği geziler için kimlik beyanı ve başvuru formunun doldurulması yeterli olacak" denildi.

Son gün 15 Mart

Geziye katılmak isteyenlerin 1 Mart Çarşamba günü itibariyle www.sincan.bel.tr adresinden ya da Lale Meydanı Konferans Salonunda yer alacak başvuru noktalarından kaydını yaptırabilecekleri, son başvuru tarihinin ise 15 Mart olduğu hatırlatıldı.

Sincan Belediyesinin geziye katılacakları her yıl olduğu gibi yine kura yöntemiyle belirleyeceği belirtilerek, "Dürüst, şeffaf ve adil yönetim anlayışıyla hareket eden belediye, daha önceki yıllarda geziye katılanların tekrar başvuru yapmasına izin vermeyecek. İlçedeki herkesin kültürel ve tarihi yerleri görmesini amaçlayan Sincan Belediyesi, bu yolla daha çok vatandaşın kültür gezilerine katılmasını hedefliyor. Geziye katılmak isteyenler tek ya da iki kişi için aynı anda müracaatta bulunabilecek. Başvuru sahibi ya Çanakkale-Bursa ya da Konya gezilerinden birini tercih edecek. Aynı kişi iki geziye birden başvuru yapamayacak" ifadelerine yer verildi.

Noter huzurunda kura çekilişi

Açıklamada, geziye katılacakların 18 Mart Cumartesi günü noter huzurunda kura ile belirleneceği belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Kültür Gezileri programına katılmaya hak kazanan vatandaşlar, belirlenen tarihlerde Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde bir araya gelecek. Kendilerine özel hazırlanan otobüsler ile birlikte turların yapılacağı şehirlere doğru hareket edecek. Kültür gezilerinde, şehrin tarihini anlatacak rehberler de vatandaşlara eşlik edecek."

"Kimseye ayrımcılık yok"

Ayrımcılık yapmamak için yine katılımcıların noter huzurunda gerçekleşecek kura yöntemiyle belirleneceğini hatırlatan Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerini görmek, tarihte meydana gelen olayları gelecek kuşaklara aktarmak sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak devam edecektir. Vatandaşlarımızı Bursa, Çanakkale ve Konya'ya götürerek bu tarihi şehirlerimizi daha yakından tanımalarına imkan sağlıyoruz. Binlerce vatandaşımızı bu projeden faydalandırdık ve faydalandırmaya devam edeceğiz. Halkımızdan gelen bu yoğun ilgi ve memnuniyet bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" şeklinde konuştu.