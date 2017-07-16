  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 28 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 27 °C

Sincik 15 Temmuz’da Tek Yürek Oldu

» »
Sincik 15 Temmuz’da Tek Yürek Oldu
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yüzlerce kişi ilçe meydanında toplandı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yüzlerce kişi ilçe meydanında toplandı.

15 Temmuz hain darbe girişimini kahramanlık destanına dönüştüren milletimiz, 15 Temmuz'un yıl dönümünde yine meydanları boş bırakmadı. Sincik ilçesinde yüzlerce kişi bir yıl önce olduğu gibi ilçe meydanına akın etti. Sincik merkez Ulu Camii'nde yatsı namazında bir araya gelen vatandaşlar namaz çıkışı ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atarak ilçe meydanına toplandı. Meydanda toplananlara özel bir firma tarafından yapılan çiğköfte ikramının yanı sıra, Sincik Belediyesi ve AK Parti ilçe teşkilatı tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gecede konuşan MHP İlçe Başkanı Abuzer Güler, "Bu aziz millet, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına fırsat vermedi. 15 Temmuz gecesi vatanı, milleti ve bayrağı için şehit olan aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimiz şifa diliyorum. Rabbim bu millete bir daha böyle karanlık bir gece yaşatmasın" şeklinde konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Şevket Öksüz ise, "15 Temmuz hain darbe girişiminde bu millet 250 şehit verdi. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, gazilerimize Cenabı Allah hayırlı şifalar versin. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 81 İl. 920 İlçede olduğu gibi bizlerde milletimizle beraber demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara indik. Bu gece burada toplanan tüm hemşerilerime teşekkür eder, saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut yaptığı konuşmada, "Dünya'daki tüm mazlumların tek umudu Türkiye Cumhuriyetidir ve Türkiye Cumhuriyeti devleti inşallah ilelebet payidar kalacaktır. Dünya'daki bütün mazlum milletlerin sesi olmaya devam edecektir, onların hakkını hukukunu korumaya devam edecektir" dedi.

Sincik Kaymakamı Zafer Sağ ise, "Sayın cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri ve telkinleri ile bütün halkımızı sokaklara davet etmişti. Aynı şekilde Sincik Halkımızda benzer şekilde bu meydana toplanarak demokratik hakkınızı ortaya koyarak kahramanca bir tavır sergilediniz. İnanıyoruz ki inşallah bu kurumumuzda içindeki hainlerden temizlenecektir ve şanlı tarihimizde olduğu gibi milletimize hizmet etmeye devam edecektir. Bu anlamda 15 Temmuz 2016 tarihi ülkemiz için bir dönüm noktası olmuştur, ülkemiz içerisinde yuvalanmış ne kadar örgüt varsa, ne kadar pareler yapılanma varsa bunlardan milletimiz haberdar olmuştur. İnşallah Allah bir daha bize böyle geceler yaşatmaz" diye konuştu.

Sincik 15 Temmuz’da Tek Yürek Oldu

Sincik 15 Temmuz’da Tek Yürek Oldu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ailelere Rehber Olacak Bilgiler Sgm’de16 Temmuz 2017 Pazar 15:48
  • Çelikhan’da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı16 Temmuz 2017 Pazar 15:43
  • Uşak’ta Kaza Geçiren Polis Şehit Oldu16 Temmuz 2017 Pazar 15:43
  • Devrekli Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı16 Temmuz 2017 Pazar 15:38
  • Darende’de 15 Temmuz’da Vatandaşlar Meydanları Doldurdu16 Temmuz 2017 Pazar 15:38
  • Jandarma Ekiplerince Esrar Maddesi Ele Geçirildi16 Temmuz 2017 Pazar 15:38
  • 15 Temmuz Şehitleri İçin 40 Bin Kişiye Helva Dağıtıldı16 Temmuz 2017 Pazar 15:38
  • Bunaltan Sıcaklar Geri Döndü.16 Temmuz 2017 Pazar 15:33
  • Büyükşehir Belediyesi Milli Birlik Nöbetleri İçin Seferber Oldu16 Temmuz 2017 Pazar 15:33
  • Akgüloğlu: “15 Temmuz Milletin Ferasetinin Adıdır. Bugün Yaşananlar 120 Yıl Öncede Vardı”16 Temmuz 2017 Pazar 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti