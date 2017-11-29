  • BIST 102.167
  • Altın 164,109
  • Dolar 3,9658
  • Euro 4,6930
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Sincik Çatbahçe Köyünde Kuduz Karantinası

» »
Sincik Çatbahçe Köyünde Kuduz Karantinası
Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Adil Alan, Sincik'in Çatbahçe köyünde yaşanan kuduz vakasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Adil Alan, Sincik'in Çatbahçe köyünde yaşanan kuduz vakasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yabani bir hayvanın ısırdığı bir inekte tespit edilen kuduz vakasının ardından köyde 6 ay süreli kuduz karantinası uygulandı. Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürlüğü ekipleri kuduz karantinasının ardından köyde bulunan evcil hayvanları kuduz vakasına karşı aşıladı.

Geçtiğimiz günlerde de Çelikhan'ın Gölbağı köyünde kuduz vakasına rastlanmış ve burası da 6 ay süreyle karantina altına alınmıştı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, yaşanan kuduz vakasıyla ilgili tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Sincik'in Çatbahçe köyünde ki kuduz vakasından dolayı köy 6 süreyle karantinaya alındı. Hayvanlar aşılandı ve köyde karantina tedbirleri alındı. Köydeki yaşam 6 ay boyunca gözlemlenecek" dedi.

Adil Alan, Bakanlık tarafından yabani hayvanlara uçakla aşılı yem bırakacağını ve yabani hayvanlarında kuduz konusunda kontrolünün sağlanacağı ifade etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cinayet Zanlısı Yakalandı29 Kasım 2017 Çarşamba 15:58
  • Çamları Koruma Derneği’ne Kumar Baskını29 Kasım 2017 Çarşamba 15:58
  • Fetö’nün Tsk Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 164 Kişi Gözaltına Alındı29 Kasım 2017 Çarşamba 15:58
  • Batman’da Eski Emniyet Amirine 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası29 Kasım 2017 Çarşamba 15:58
  • Eski Bürokratlar Hakim Karşısında29 Kasım 2017 Çarşamba 15:48
  • Evine Giren Hırsızı Kovaladı29 Kasım 2017 Çarşamba 15:38
  • Erzurum Polisinden İletişim Yoluyla Dolandırıcılık Uyarısı29 Kasım 2017 Çarşamba 15:33
  • Bıçakla Bir Kişiyi Ağır Yaralayan Zanlı Yakalandı29 Kasım 2017 Çarşamba 15:28
  • Aksaray’da Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor29 Kasım 2017 Çarşamba 15:28
  • Tarsus’ta Trafik Kazası: 1 Ölü29 Kasım 2017 Çarşamba 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti