Sincik İlçesi Muhammed İçin Seferber Oldu

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Muhammed Atilla için gerekli olan kök hücre naklinin olabilmesi için kan bağışı kampanyası...

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Muhammed Atilla için gerekli olan kök hücre naklinin olabilmesi için kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Sincik Toplum Sağlı Merkez Aile Hekimi Doktoru Derviş Erkut tarafından sosyal medyada başlatılan kampanyaya Sincik Kaymakamlığı ve Sincik Belediyesinin yanı sıra tekstil çalışanları yoğun katılım gösterdi.

Türk Kızılay'ı Adıyaman Şubesi kan alma birimi tarafından Sincik Toplum Sağlık Merkezi ve tekstil atölyelerinde kurulan stantlara kök hücre bağışı için kan örnekleri veren vatandaşlar Muhammed Atilla'ya gerekli olan kök hücre naklinin bulunması için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kampanyaya destek veren tekstil yetkilileri, "Doktor Derviş Erkut bize gelerek ilik nakli bekleyen Muhammed Atilla için böyle bir kampanya başlatacaklarını söyledi. Bizden bu kampanyaya destek olmamızı talep etti. İşletmemizin çalışanları ile görüşerek kök hücre bağışının hayat kurtardığını anlatı. Bizde çalışanlarımız ile birlikte bu kampanyaya destek vererek kök hücre bağışında bulunduk. İnşallah Muhammed kardeşimiz ve diğer ilik nakli bekleyen lösemi hastaları yapılan bağışlarla şifa bulurlar" şeklinde konuştular.

Türk Kızılay'ı Adıyaman Şubesi yetkilileri, Türk Kızılay'ı olarak ülke genelinde Türkiye'nin kan ihtiyacını karşılamak, kök hücre ve kemik iliği bankası veri tabanı oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirttiler.

Kampanyaya destek veren Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, "İlçemizde yaşayan ve tedavi gören Muhammed Atilla kardeşimizin adını verdiğimiz ve ülkemizin her noktasında tedavi gören lösemi hastalarımıza umut olmak adına başlatılan kök hücre nakli bağış kampanyamızı başlatmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Sincik Kaymakamı Zafer Sağ ve çok sayıda vatandaş düzenlenen kampanyada kök hücre bağışı için kan örneği verdiler.