Sincik İlçesinde İmam Hatip Platformu Yönetimi Ve Üyeleri Toplandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde İmam Hatip Platformu Kaymakam Sağ, başkanlığında toplandı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde İmam Hatip Platformu Kaymakam Sağ, başkanlığında toplandı.

Sincik Kaymakamı Zafer Sağ'ın makamında yapılan toplantıya Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Adıyaman İmam Hatip Platformu İl Koordinatörü Yakup Akıncıoğlu, Koordinatör Yardımcısı Zeynel Orhan, İmam Hatip Platformu Sincik İlçe Koordinatörü Abuzer Karakuş, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. İmam Hatip Platformu Sincik İlçe koordinatörü Abuzer Karakuş, geçtiğimiz hafta ilçe platformu tarafından yapılan toplantıda alınan kararlar ile ilgili bilgi verdi. Adıyaman İmam Hatip Platformu İl Koordinatörü Yakup Akıncıoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye imam hatip platformu 2015 yılında sayın cumhurbaşkanımızın başkanlığında kuruldu. İmam Hatip Platformunun tek maksadı Türkiye'de dindar bir gençlik yetiştirmektir. Ayrıca Türkiye'nin en küçük yerleşim biriminde dahi, imam hatip okullarının açılması için gayret göstermektir. Çocukların yürüyerek gidebileceği şekilde imam hatip ortaokullarının açılmasını sağlamak, İmam hatip okulları için binalarının yapılmasını teşvik etmek ve öğrenci yurtlarının yapılması konusunda destek olmaktır" diye konuştu.

Sincik Kaymakamı Zafer Sağ yaptığı konuşmada, İmam Hatip Okulları Platformunun amacının imam hatip ruhunu yaşatarak, milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı, kültürlü bir nesil yetiştirilmesi, imam hatip okullarının eğitim ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile sorunlara çözüm getirilmesi ve yeni imam hatip okullarının kazandırılması olduğunu söyledi.