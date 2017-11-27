Sincik İlçesinde Öğretmenler Günü Kutlandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü kutlama programı, ilçe genelindeki tüm öğretmenlerin katılımıyla Öğretmenevi lokalinde verilen öğle yemeğiyle başladı. Daha sonra Öğretmenevi Konferans Salonunda devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Sincik'te görev yapan öğretmenler adına konuşan Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Özelmiş, 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ederek, onurlu bir meslek olan öğretmenlik hayatında mesleki tecrübelerini anlattı. Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, "Zamanın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in karşısında bir yerde konuşma yaparken kürsüdeki mikrofon kısa olduğu için biraz eğildim. Karşıdan bana bağırarak öğretmen kimsenin karşısında eğilmez dedi. Öğretmen gerçekten kimsenin karşısında eğilmez, sadece çocukların karşısında eğilir. Dik duracağız, her haklı olduğumuz konuda dik durmaya devam edeceğiz. Bana söylemek istediğiniz bir şey varsa şimdi hemen not alarak çıkışta bana verebilirsiniz. Çünkü bir il müdürüne ulaşmak çok kolay değil. Bundan 5-6 yıl önce benim okuluma gelen İl milli eğitim müdürüne ulaşamamıştım. Ondan sonra dedim ki benim herkesi dinlemem gerekiyor, herkesin derdiyle dertlenmem gerekiyor. En önemli çocukların gözlerine bakan kara sevdalı öğretmenler olmaktır, ben çocuklara kara sevdalıyım" şeklinde konuştu.

Öğretmenler Günü Kutlama programında konuşan Sincik Kaymakamı Zafer Sağ ise, "Öncelikle gecikmelide olsa öğretmenler gününüzü kutluyorum. Ortaokul yıllarında benimde öğretmen olma hayallerim vardı sonra liseye geçtiğimizde rehber öğretmenimin telkinleri oldu. Öğretmenlik kutsal bir meslek, kendimde düşündüm ama biz kısmet buralardaymış. Her okullara gittiğimde özellikle çocuklarla içli, dışlı olmanız onlara şekil vermeniz, onlarım bu öğrenme çağlarında kişiliklerinin ve karakterlerinin oturması döneminde sizin verdiğiniz yön gerçekten taktire şayandır. Elbette ortaokul çağlarında çocuklarımızı bazı sınavlara hazırlamamız gerekiyor ama ondan daha önemlisi birer insan yetiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Günü kutlama programı öğrenciler tarafından okunan şiirler ve tiyatro gösterisinin ardından adaylığı kaldırılan genç öğretmenler, Türk bayrağı üzerine yemin etti. Avukat Hayati İnanç'ın verdiği konferansın ardından program sona erdi.

Öğretmenler günü programına, Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Öksüz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrencilerin katıldı.