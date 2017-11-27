  • BIST 104.984
  • Altın 162,974
  • Dolar 3,9033
  • Euro 4,6657
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Sincik İlçesinde Öğretmenler Günü Kutlandı

» »
Sincik İlçesinde Öğretmenler Günü Kutlandı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü kutlama programı, ilçe genelindeki tüm öğretmenlerin katılımıyla Öğretmenevi lokalinde verilen öğle yemeğiyle başladı. Daha sonra Öğretmenevi Konferans Salonunda devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Sincik'te görev yapan öğretmenler adına konuşan Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Özelmiş, 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ederek, onurlu bir meslek olan öğretmenlik hayatında mesleki tecrübelerini anlattı. Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, "Zamanın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in karşısında bir yerde konuşma yaparken kürsüdeki mikrofon kısa olduğu için biraz eğildim. Karşıdan bana bağırarak öğretmen kimsenin karşısında eğilmez dedi. Öğretmen gerçekten kimsenin karşısında eğilmez, sadece çocukların karşısında eğilir. Dik duracağız, her haklı olduğumuz konuda dik durmaya devam edeceğiz. Bana söylemek istediğiniz bir şey varsa şimdi hemen not alarak çıkışta bana verebilirsiniz. Çünkü bir il müdürüne ulaşmak çok kolay değil. Bundan 5-6 yıl önce benim okuluma gelen İl milli eğitim müdürüne ulaşamamıştım. Ondan sonra dedim ki benim herkesi dinlemem gerekiyor, herkesin derdiyle dertlenmem gerekiyor. En önemli çocukların gözlerine bakan kara sevdalı öğretmenler olmaktır, ben çocuklara kara sevdalıyım" şeklinde konuştu.

Öğretmenler Günü Kutlama programında konuşan Sincik Kaymakamı Zafer Sağ ise, "Öncelikle gecikmelide olsa öğretmenler gününüzü kutluyorum. Ortaokul yıllarında benimde öğretmen olma hayallerim vardı sonra liseye geçtiğimizde rehber öğretmenimin telkinleri oldu. Öğretmenlik kutsal bir meslek, kendimde düşündüm ama biz kısmet buralardaymış. Her okullara gittiğimde özellikle çocuklarla içli, dışlı olmanız onlara şekil vermeniz, onlarım bu öğrenme çağlarında kişiliklerinin ve karakterlerinin oturması döneminde sizin verdiğiniz yön gerçekten taktire şayandır. Elbette ortaokul çağlarında çocuklarımızı bazı sınavlara hazırlamamız gerekiyor ama ondan daha önemlisi birer insan yetiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Günü kutlama programı öğrenciler tarafından okunan şiirler ve tiyatro gösterisinin ardından adaylığı kaldırılan genç öğretmenler, Türk bayrağı üzerine yemin etti. Avukat Hayati İnanç'ın verdiği konferansın ardından program sona erdi.

Öğretmenler günü programına, Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Öksüz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrencilerin katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tok: "Halkımızın Her Anında Yanındayız"27 Kasım 2017 Pazartesi 16:53
  • İzmir’de Sağanak Yağmur Zor Anlar Yaşattı27 Kasım 2017 Pazartesi 16:53
  • Taflan Sosyal Tesisleri Bölgeye Hareket Kazandırdı27 Kasım 2017 Pazartesi 16:53
  • Bodrum’da Fırtına Ve Yağış27 Kasım 2017 Pazartesi 16:53
  • Sincik İlçesinde Öğretmenler Günü Kutlandı27 Kasım 2017 Pazartesi 16:48
  • Tika’dan Kenyalı Kızlara Bisiklet Desteği27 Kasım 2017 Pazartesi 16:43
  • Yeşilyurt’ta İlk Konutlar Teslim Edildi27 Kasım 2017 Pazartesi 16:43
  • Keşan Belediye Başkanı Özcan, İşçilerin Maaş Alamamasıyla İlgili Konuştu27 Kasım 2017 Pazartesi 16:38
  • Meteorolojiden Kuvvetli Ve Şiddetli Yağış Uyarısı27 Kasım 2017 Pazartesi 16:33
  • Adıyaman Belediyesinden Hasta Köpeğe Tıbbi Müdahale27 Kasım 2017 Pazartesi 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti