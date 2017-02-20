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Sincik İlçesinde Temel İş Sağlığı Eğitimi Verildi

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Sincik İlçesinde Temel İş Sağlığı Eğitimi Verildi
Adıyaman'ın Sincik ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul ve kurum personeline temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Adıyaman'ın Sincik ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul ve kurum personeline temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Sincik Öğretmenevi Konferans Salonunda verilen temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde Sincik ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli 16 saat eğitim aldı.

Sincik Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görev alan 259 öğretmen, idareci ve memurun katıldığı hizmet içi eğitim programında çalışma mevzuatı ve çalışanların yasal hak ile sorumlulukları hakkında bilgi verildi.

Program, Sincik ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram ve Mehmet Türk'ün iş sağlığı ve güvenliğinin önemi hakkında yaptıkları konuşmalar ile sona erdi.

Sincik İlçesinde Temel İş Sağlığı Eğitimi Verildi

Sincik İlçesinde Temel İş Sağlığı Eğitimi Verildi

Sincik İlçesinde Temel İş Sağlığı Eğitimi Verildi

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