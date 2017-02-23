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Sincik İmam Hatip Platformu Tarafından Toplantı Düzenlendi

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Sincik İmam Hatip Platformu Tarafından Toplantı Düzenlendi
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Sincik ilçe İmam Hatip Platformu tarafından Sincik İmam Hatip Ortaokulunda toplantı düzenlendi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Sincik ilçe İmam Hatip Platformu tarafından Sincik İmam Hatip Ortaokulunda toplantı düzenlendi.

Sincik İmam Hatip Platformu İlçe Koordinatörü Abuzer Karakuş, İlçe Müftü Vekili Vaiz Turgut Karataş, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dursun Demir ile İmam Hatip Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Ahmet Erkut, Sincik İmam Hatip Ortaokulu Müdür Vekili İrfan Ekinci ile İmam Hatip Lisesi Aile Birliği Başkanı Orhan Doğan'ın katılımı ile toplandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Sincik İmam Hatip Platformu İlçe Koordinatörü Abuzer Karakuş, "İmam Hatip Okulları Platformunun amacı imam hatip ruhunu yaşatarak, milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı, kültürlü bir nesil yetiştirilmesi, imam hatip okullarının eğitim ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile sorunlara çözüm getirilmesi ve yeni imam hatip okullarının kazandırılmasıdır.

Platformun görevlerini de, Türkiye'nin en küçük yerleşim biriminde dahi, imam hatip okullarının açılması için gayret göstermek, çocukların yürüyerek gidebileceği şekilde, imam hatip ortaokullarının açılmasını sağlamak, okul binalarının yapılmasını teşvik etmek ve öğrenci yurtlarının yapılması konusunda destek olmak şeklinde sıralayabiliriz.

Daha sonra konuşan İmam Hatip Lisesi Müdürü Dursun Demir, Sincik İmam Hatip Ortaokulu Müdür Vekili İrfan Ekinci, öğrenci sayıları, okul kapasiteleri, öğrenci aldıkları bölgeler, okullarındaki imam hatip kültürü konularında durum tespitinde bulundular.

Sincik İmam Hatip Platformu Tarafından Toplantı Düzenlendi

Sincik İmam Hatip Platformu Tarafından Toplantı Düzenlendi

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