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Sincik’in Geven Balı Tescillendi

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Sincik’in Geven Balı Tescillendi
Sincik Arıcılar Derneği Başkanı Mahmut Öztürk, uzun uğraşlar sonunda dünyaca ünlü Sincik Geven Balının tescilini aldıklarını söyledi.

Sincik Arıcılar Derneği Başkanı Mahmut Öztürk, uzun uğraşlar sonunda dünyaca ünlü Sincik Geven Balının tescilini aldıklarını söyledi.

Sincik Arıcılar Derneği Başkanı Mahmut Öztürk, Sincik ilçesine özgü geven balının tescilini yaptırdıklarını açıkladı.

Mahmut Öztürk, Sincik Geven Balının tescilinin alınmasında siyasi ve bürokratların ilgilendiklerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"2015 yılında bir GAP Projesi sunduk ve projemiz geçti. 2 bin 820 kovanımızı 145 üyemize dağıttık. 2016 yılı için yeni bir projemizi hazırlayıp sunduk ve o projemizde geçti. Bu proje kapsamında 70 Arıcımıza bin 50 arılı kovan dağıtacağız. Sincik ilçemiz coğrafi yapısı itibarıyla tarımsal alan çok kısıtlı. O nedenle Arıcılık ön plana çıkmakta ve bu bölgede tarım çok fazla yapılmadığı için zirai ilaçlama yok ve bu nedenle tamamen organik bal üretimi yapılmaktadır. 2 bin 400 rakımlı yaylalarımız var ve bölge gevenle kaplı o nedenle titiz bir şekilde tamamen organik olarak bal üretmekteyiz yapılan tahlil sonuçlarında da balımızın tamamen organik olduğu tespit edilmiştir. Şu anda 15-20 Bin kovanımız var ve 2017 yılı itibarıyla bu sayıyı devletimizin de desteğiyle bu rakamı 30-40 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bal üretimi iyi ama daha yüksek üretim almak için mücadele ediyoruz. Balımıza yoğun ilgi var ve bu yıl petek ballarımız ortalama 50-80 TL'e arası, karakovan balımız ise 100 TL'den satılmaktadır. Süzme balımız ise 40 TL'den satışa sunulmakta" dedi.

Sincik’in Geven Balı Tescillendi

Sincik’in Geven Balı Tescillendi

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