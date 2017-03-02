Sindelhöyük Mahallesi Yenice İlkokulunda Kütüphane Açılışı Yapıldı

Develili esnaflardan Bulut Otomotiv'in sahibi İsmail Bulut, Sindelhöyük Mahallesinde bulunan Yenice İlkokulu'na kütüphane yaptırdı.

Develili esnaflardan Bulut Otomotiv'in sahibi İsmail Bulut, Sindelhöyük Mahallesinde bulunan Yenice İlkokulu'na kütüphane yaptırdı.

Açılışa Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur, İlçe Tarım Müdürü Murat Hodul, New Holland traktörleri İç Anadolu Bölge Müdürü Taki Kaş, katılarak çocuklara ikramda bulunarak hediyeler verdi. Eğitime vermiş olduğu destekten dolayı İsmail Bulut'a teşekkürlerini ileten Başkan Yardımcısı Temur, eğitime verilecek desteğin en uzun soluklu destek olacağını belirtti. Hayırsever iş adamı İsmail Bulut da törene katılarak destek vermelerinden dolayı Başkan Yardımcısı Temur ve Belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.