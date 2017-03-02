Sindelhöyük Mahallesinde Yol Ve Temizlik Çalışmaları

Develi Belediyesi ekiplerinin Sindelhöyük Mahallesinde yol ve temizlik çalışmaı yapıyor.

Develi Belediyesi ekiplerinin Sindelhöyük Mahallesinde yol ve temizlik çalışmaı yapıyor.

Sindelhöyük Mahallesindeki 5 bin metrelik alanın parke ile kaplanacağı çalışmaları ziyaret eden Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur, çalışanlara kolaylıklar dileyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı bir diğer ekip ise yine mahalle içerisinde kirlenmiş olan cadde ve yolları su arozözü ile yıkarken benzer çalışmaların diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti.