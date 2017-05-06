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Sınıfta Arkadaşı Tarafından Öldürülen Genç Kız Toprağa Verildi

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Sınıfta Arkadaşı Tarafından Öldürülen Genç Kız Toprağa Verildi
ISPARTA (İHA) – Bursa'nın Osmangazi ilçesinde arkadaşı tarafından sınıfta tabancayla başından vurularak öldürülen 16 yaşındaki Nilüfer Acar, memleketi...

ISPARTA (İHA) – Bursa'nın Osmangazi ilçesinde arkadaşı tarafından sınıfta tabancayla başından vurularak öldürülen 16 yaşındaki Nilüfer Acar, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Yakaören köyünde düzenlenen cenazede baba Onur Acar ayakta durmakta güçlük çekerken, olay günü Ukrayna'da bulunan anne Tatyana Acar ise bu sabah uçakla Antalya'ya geldi. Karayolu ile Isparta'ya getirilen anne Acar'a acı haber Isparta Şehir Hastanesi önünde verildi. Fenalaşan anneye ilk müdahale hastanede yapıldı. Sakinleştirici yapılan anne daha sonra Yakaören'de eve geldi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası genç kızın cenazesi köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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