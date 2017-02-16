Fırat Kalkanı Harekatı'nın 177. gününde Kilis'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaşanıyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 177. gününde Kilis'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaşanıyor.

Fırat Kalkanı Harekatının koordinasyonunun yürütüldüğü Elbeyli ilçesindeki sınır hattında askeri hareketlilik sürerken, Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasında Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesi ve kırsalında çatışmalar sürüyor. Fırat Kalkanı Harekatının lojistik üssü olan Elbeyli ilçesinde yoğun bir askeri hareketlilik yaşanıyor. Operasyona katılan birliklerin tüm ihtiyaçları askeri tır ve kamyonlarla Kilis üzerinden Suriye'ye taşınıyor.