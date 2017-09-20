Sınır Kapısında 499 Kilo Uyuşturucu İle Yakalanan Suriyeli Tutuklandı

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda durdurulan Suriye plakalı bir tırda toplam 499,3 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmesi ile ilgili olarak...

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda durdurulan Suriye plakalı bir tırda toplam 499,3 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan Suriye uyruklu tır şoförü M.S. tutuklandı.

Dün Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye plakalı bir tırı Öncüpınar Sınır Kapısı'nda durdurarak arama yapmıştı. Aramada daralı ağırlığı 499,3 kilogram gelen toplam 2 milyon 995 bin 800 adet sentetik uyuşturucu Captagon maddesi ele geçirilmişti. Gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınan tır şoförü Suriye uyruklu M.S. adliyeye sevk edildi. M.S. tutuklanma talebi ile sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.