“Sınır Ötesi Eticaret” Konya’da Konuşulacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile özel bir bankanın işbirliğinde, Eticarette Sürekli Eğitim Merkezi (EticaretSEM) tarafından organize edilen...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile özel bir bankanın işbirliğinde, Eticarette Sürekli Eğitim Merkezi (EticaretSEM) tarafından organize edilen Türkiye Eticaret Buluşmaları 29 Eylül 2017 Cuma günü Konya'da gerçekleştirilecek. Konya Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek programa TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak. EticaretSEM etkinliklerinin bu sezonki ana başlıkları, Sınır Ötesi Eticaret ve Dijital Pazarlama. Etkinlik eticaret ekosistemini 360 derece kapsayacak nitelikte hazırlandı. Konya'dan başlayarak Türkiye'nin 9 ilini gezecek. Eskişehir, Trakya, Samsun, Bursa, Çanakkale, Antalya, İzmir ve mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan zirve ile sezon son bulacak. 29 Eylül Cuma günü Konya Eticaret Buluşmasında, açılış konuşmalarını Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu gerçekleştirecek.