Sınır tanımayan okullar

Samsun Anadolu Lisesi (SAL) Halil İbrahim Akmeşe öcülüğünde 58 Proje okulundan öğrenci, hoca ve idarecilerin katıldığı, 3 gün sürecek ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Ulusal Bilim Kampı’ etkinliği düzenledi. Etkinlikte OMÜ’lü akademisyenlerden danışmanlık hizmeti alınacak, uygulanan ve uygulanacak projelerle ilgili fikir alışverişi ve işbirliği yapılacak, tecrübe ve deneyimler paylaşılacak.

Türkiye, üye olduğu fonlara verdiği parayı bile geri alamıyor, uygulanabilir proje üretemediği için. Türkiye’nin ödediği para proje yapan ülkelere kaynak olarak aktarılıyor. Araçlarını ‘Kasko’’ yapanlar sigorta parası öderken, sadece kaza yapanların ‘Kasko’dan para alması gibi; uygulanabilir proje yapanlar fonlardan para alabiliyor. Üniversitelerin bile proje üreterek kaynak yaratma yerine hazineden para istediği Türkiye’de projenin ve proje okullarının önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır.

Sıradan sınıfa, sınıftan okula, okuldan ülkeye, ülkeden dünyaya açılacak olan eğitim, 4 duvar arasına sıkışmaktan kurtarılacak. Sınır tanımayan gazeteci ve doktorlardan sonra sınır tanımayan öğrenci ve öğretmenlerin sınır tanımayan projeleri bu duvarsız okullarda yapılacak ve dünyada yankı bulacak. Eğitimden sağlığa, bilimden sanata insanın mutluluğunun artırılması, acılarının dindirilmesine dair her alandaki projelerle eğitimde çıta yükselecek.

2014’te düşük puanlı öğrenciler, kayıt karmaşası sonucu yüksek puanlı okullara yerleştirildi. Ek kontenjanlar MEB tarafından öğrencilere duyurulmadı veya yeterince duyurulamadı. Et kontenjanlar doğdukça MEB tarafından sisteme kayıtlı öğrenciler tarafından 3 kez doldurulduğu halde, 4. kez doldurulmadı ve müracaat eden öğrenciler arasından sıralama yapıldı. Sonuç olarak yüksek puanlı öğrenciler müracaat etmediği için, düşük puanlı öğrenciler onların yerine yüksek puanlı okullara girdi. Böylece öğrenci girdisi düşük olan okulun çıktısı ve üniversiteye girdisi de düşük oldu.

Hayatın her alanında yurt ve dünya çapında insanlar yetiştiren Samsun Maarif Koleji/Anadolu Lisesi’nin proje okulu olarak da aynı başarıları yakalaması için idareci, öğretmen, öğrenci ve aile birliği işbirliği içinde her türlü gayreti gösteriyor. Kamp’ın amacına ulaşmasını diler emeği geçen herkese teşekkür ederim.