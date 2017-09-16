Sınıra Askeri Araç Sevkiyatı

Suriye sınır bölgesine askeri araç ve askeri personel taşıyan zırhlı araçların sevkiyatı devam ediyor.
18 araçlık askeri araç ve askeri personel taşıyan zırhlı araç konvoyu Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Çeşitli birliklerden sevk edilen zırhlı askeri araçlar güvenlik önlemleri altında götürülürken, askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi.
Askeri araç ve personel sevkiyatlarının devam etmesi bekleniyor.
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