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Sınıra Askeri Araç Sevkiyatı

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Sınıra Askeri Araç Sevkiyatı
Suriye sınır bölgesine askeri araç ve askeri personel taşıyan zırhlı araçların sevkiyatı devam ediyor.

Suriye sınır bölgesine askeri araç ve askeri personel taşıyan zırhlı araçların sevkiyatı devam ediyor.

18 araçlık askeri araç ve askeri personel taşıyan zırhlı araç konvoyu Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Çeşitli birliklerden sevk edilen zırhlı askeri araçlar güvenlik önlemleri altında götürülürken, askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi.

Askeri araç ve personel sevkiyatlarının devam etmesi bekleniyor.

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