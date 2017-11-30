Sınırda Kandil Simidi Dağıtıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanlığı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü nedeniyle halka...

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanlığı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü nedeniyle halka ve esnafa kandil simidi dağıttı.

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla esnafları tek tek ziyaret ederek, kandillerini kutladı. Bir süre esnafla sohbet eden Ayca, onlara Mevlit Kandili nedeniyle simit ikram etti.

Çukurca Belediyesinde görevli zabıta ekipleri de mahalleleri ziyaret ederek, ailelere kandil simidi dağıttı.

Çukurcalı aileler ise, bu duyarlılıktan dolayı Başkan Ayca'ya teşekkür ederek, hayırlı kandiller dilediler.