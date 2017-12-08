  • BIST 107.497
  • Altın 154,686
  • Dolar 3,8575
  • Euro 4,5281
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 13 °C

Sınırda Uyuşturucu Operasyonu

» »
Sınırda Uyuşturucu Operasyonu
Van'ın Başkale ilçesinde sınırı geçmeye çalışırken tespit edilmeleri üzerine İran'a kaçan şahısların sırtlarından attıkları çuvallarda uyuşturucu...

Van'ın Başkale ilçesinde sınırı geçmeye çalışırken tespit edilmeleri üzerine İran'a kaçan şahısların sırtlarından attıkları çuvallarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale Sualtı Piyade Sınır Karakol Komutanlığınca sınır hattında icra edilen pusu faaliyetinde, sınırı geçmeye çalışan ve sırtlarında çuval olan iki şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda iki şüpheli şahıs sırtlarındaki çuvalları atarak İran sınırına kaçtılar. Çuvallarda yapılan incelemede 30 kilo 670 gram toz esrar ile 2 kilo 260 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili araştırma ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki Üniversiteli Kızı Kaçırmaya Çalışanlara 20’şer Yıl Hapis08 Aralık 2017 Cuma 11:48
  • İzmir’deki ‘Askeri Casusluk Kumpas’ Davası08 Aralık 2017 Cuma 11:48
  • Hikayesi Ayla Filmine Konu Olan Ve Dün Hayatını Kaybeden Kore Gazisi Emekli Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin Eşi Nimet Dilbirliği, Eşinin Acısına Dayanamayarak Bu Sabah Saatlerinde Hayatını Kaybetti.08 Aralık 2017 Cuma 11:48
  • Polisi Görünce Torbacılar Uyuşturucuyu Sobaya Attı08 Aralık 2017 Cuma 11:38
  • Aydın’da Kiralık Araçla Zeytin Çalan 3 Kişi Milas’ta Yakalandı08 Aralık 2017 Cuma 11:38
  • Nusaybin’de Poşet İçinde Patlayıcı Bulundu08 Aralık 2017 Cuma 11:38
  • Aksaray’da Afganistanlılara Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı08 Aralık 2017 Cuma 11:38
  • Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in Öldürülmesine İlişkin Davada 5 Tutuklu Sanığın Tahliyesine Karar Verildi.08 Aralık 2017 Cuma 11:33
  • Türkiye’de 10 Yılda Uyuşturucudan 2 Bin 400 Kişi Ölmüş08 Aralık 2017 Cuma 11:33
  • Bursa’da Faciadan Dönüldü08 Aralık 2017 Cuma 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti