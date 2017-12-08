Sınırda Uyuşturucu Operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde sınırı geçmeye çalışırken tespit edilmeleri üzerine İran'a kaçan şahısların sırtlarından attıkları çuvallarda uyuşturucu...

Van'ın Başkale ilçesinde sınırı geçmeye çalışırken tespit edilmeleri üzerine İran'a kaçan şahısların sırtlarından attıkları çuvallarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale Sualtı Piyade Sınır Karakol Komutanlığınca sınır hattında icra edilen pusu faaliyetinde, sınırı geçmeye çalışan ve sırtlarında çuval olan iki şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda iki şüpheli şahıs sırtlarındaki çuvalları atarak İran sınırına kaçtılar. Çuvallarda yapılan incelemede 30 kilo 670 gram toz esrar ile 2 kilo 260 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili araştırma ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.