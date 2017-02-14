Sınırdaki askerlere 'anne pastaları'

Fatsa Belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında sınırda görev yapan askerlere vatandaşlarca hazırlanan pasta, börek ve mektup gönderildi

Ordu’nun Fatsa İlçesi'nde Suriye sınırında canları pahasına vatanı korumaya çalışan askerlere moral vermek amaçlı Fatsa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Mesut Ergün öncülüğünde düzenlenen kampanyada kadınların kendi aralarında yaptıkları pastalar, tatlılar ve börekler vatanı bekleyen askerlere kargo ile gönderildiler.

ÇOK MUTLU OLDULAR

Kargo yetkilisinden kendilerine gelen koliyi teslim alan Fatsalı komutan Ercan Yıldızlı ve askerler duygularını gizleyemediler ve memnuniyetlerini sosyal medyadan yayınladıkları teşekkür mesajı ile ifade ettiler. Fatsa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mesut Ergün, "Zor şartlar altında görevini yapan askerlerimize moral amaçlı bu kampanyayı düzenledik. Ağır kış şartlarında gerçekten vatanımızı canları pahasına koruyorlar. Bizler de onlara böyle bir jest yapmak istedik. Fatsalı komutan arkadaşımızla irtibata geçtik ve hazırladığımız erzakları onlara gönderdik. Çok mutlu oldular” dedi.

Hamza ALP/ ORDU