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Sınırdaki Öğrencilere Kır Gezisi

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Sınırdaki Öğrencilere Kır Gezisi
Hakkari Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından "Gençlik Merkezi Her Yerde" projesi çerçevesinde misafir edilen öğrencilere kır gezisi düzenlendi.

Hakkari Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından "Gençlik Merkezi Her Yerde" projesi çerçevesinde misafir edilen öğrencilere kır gezisi düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Hakkari'nin en ücra köşesinde bulunan ve il merkezini görmeyen öğrencileri misafir etti. Gençlik merkezinde değişik filmler ve tiyatrolar izletilen öğrenciler, Hakkari'de gezmenin mutluluğunu yaşadılar.

Taşbaşı Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerinden oluşan 80 kişilik öğrenci grubuna, Otluca köyündeki kır lokantasında öğle yemeği verildi. Burada gezmenin ve eğlenmenin tadını çıkartan öğrenciler, böyle güzel bir geziyi tertipleyen Gençlik Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fahri Güldal, sınırdaki öğrencileri Hakkari'ye taşımaya devam edeceklerini söyledi. Güldal, "Öğrencileri il merkezine taşıyarak, gençlik merkezi hakkında bilgilendirerek kendilerine tiyatro oyunu izlettik. Sınır boylarında bulunan gençleri ilimize taşımaya devam edeceğiz. Taşbaşı Köyü İlköğretim Okulundan yaklaşık 80 öğrenciyi burada ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Sınırdaki öğrencileri burada ağırlamaya devam edeceğiz. Değişik etkinliklerin ardından öğrencileri kır yemeğinde ağırladık. Daha sonrada köylerine geri gönderdik" dedi.

Sınırdaki Öğrencilere Kır Gezisi

Sınırdaki Öğrencilere Kır Gezisi

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