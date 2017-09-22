Sınırı Geçtiklerine Pişman Oldular

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi askeri yasak bölgede yakalan 14 kaçak göçmenin, daha önce kaçak olarak geçtikleri Bulgaristan'da polis tarafından kıymetli...

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi askeri yasak bölgede yakalan 14 kaçak göçmenin, daha önce kaçak olarak geçtikleri Bulgaristan'da polis tarafından kıymetli eşyaları alınarak sınır dışı edildiği bildirildi. Demirköy ilçesine bağlı İncesırt köyünde 4'üncü Hudut Bölüğü Komutanlığı devriyesi esnasında, askeri yasak bölge içerisinde 14 Suriye uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar ifadelerinde, 4 gün önce İstanbul'dan Bulgaristan'a geçerek ormanlık alanda 3 gün boyunca ilerledikten sonra Bulgaristan polisi tarafından yakalanıp, üzerlerindeki kıymetli eşyaları alınarak, sınır dışı edildiklerini beyan etti. Yakalanan şahısların yapılan işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.