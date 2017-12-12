Sınırın Mavi Çizgisi Fırat Nehri

Türkiye'de filmlere, şarkılara konu olan Fırat Nehri, şimdi stratejik önem taşıyor.

Türkiye'de filmlere, şarkılara konu olan Fırat Nehri, şimdi stratejik önem taşıyor. Suriye'de iç savaşın ardından jeopolitik öneme sahip olan Fırat Nehri Türkiye'nin sınırdaki mavi çizgisi olarak görülüyor.

Toplam 2 bin 800 kilometre uzunluğunda olan Fırat Nehri'nin 710 kilometresi Suriye, 827 kilometresi Irak sınırlarında bulunurken bin 263 kilometresi ise Türkiye sınırları içerisinde bulunuyor. Ülkede debisi en yüksek akarsuyu olan Fırat Nehri, sulama ve elektrik üretiminde de büyük önem taşıyor. Üzerinde Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik ve Karkamış barajları kurulan Fırat Nehri, son dönemlerde ise jeopolitik önem taşıyor. Özellikle Türkiye'nin Suriye sınırındaki mavi çizgi olarak görülen Fırat Nehri, çevresinde yaşanan savaşın ardından havadan görüntülendi. Fırat Nehri, her iki yakası boyunca bulunan Türk sınır karakolları ile hemen karşılarına kurulan PYD karakolları ile önemini koruyor.

Film ve şarkılara konu oldu

Fırat Nehri, tarihi boyunca film ve şarkılara konu olurken, nehrin ismi bölgede yaşayan bir çok insanın adıyla da yaşatılıyor. Ekonomik ve enerji anlamındaki önemi bilinen Fırat Nehri'nin ismi artık askeri harekatlara veriliyor. Fırat Nehri, son dönemlerde sınır çizgisi olarak kabul ediliyor.

Türkiye'nin kırmızı çizgisi

Fırat Nehri, terör örgütü DEAŞ ile mücadele adıyla Suriye'nin Türkiye sınırını ele geçirmek isteyen PYD'ye Türkiye tarafından Fırat Nehri kırmızı çizgi olarak gösterilmişti. Türkiye'nin çizdiği sınır ile Fırat'ın batısındaki Cerablus'ta ÖSO ve Türk askeri güvenliği sağlarken doğusu ise PYD'nin kontrolünde bulunuyor.

Fırat Kalkanı Harekatı

Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğinin sağlanması, sınır ötesindeki DEAŞ, PYD gibi terör tehditlerini bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetler tarafından ÖSO ile başlatılan askeri harekata sınır hattında büyük bir öneme sahip Fırat Nehri'nin adı verildi. Fırat Kalkanı Harekatı, 24 Ağustos 2016 gecesi başlatılırken, harekat ile Suriye'nin Cerablus, Mare-Azez-Cerablus-Çobanbey, Dabık ve El Bab bölgeleri terör örgütlerinden temizlendi. Yaklaşık 7 ay süren harekat ile güvenliğin sağlandığı toplam 2 bin 15 kilometrekarelik alana ÖSO yerleştirildi.