Sinop Balıkçı Barınağı'nın rıhtımı büyüyor

Ulaştırma Bakanı Arslan ile görüşen Sinop Milletvekili Maviş, barınağın yeni haliyle Sinop'a yakışır bir duruma geleceğini vurguladı

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Demirci Köyü Balıkçı Barınağı ile ilgili hazırladıkları projenin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi. AK Partili Maviş, barınağın mevcut kapasitesinin artırılması için Bakan Ahmet Arslan ile bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Bakan Arslan'la yaptıkları görüşmenin ardından söz konusu projenin 2017 yılı yatırım programına alındığını ifade den Maviş, "Demirci köyünde bulunan balıkçı barınağımızın mevcut rıhtım uzunluğu, balıkçılık sezonundaki talebi karşılayamıyor. Rıhtımın deniz derinliği de büyük balıkçı gemileri için uygun değil. Bu durumda bölgemize gelen çok sayıda balıkçı gemisi için avlanan balığın karaya çıkartılması büyük bir sorun haline dönüşüyor. Yine mevcut çekek yerlerimiz ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde ilave rıhtım, çekek yerinin genişletilmesi yatırım programına alınmıştır. Bunun yanı sıra barınağın buzhane, güvenlik ve idari binaları ile istinat duvarının da yenilenmesi programa dahil edilmiştir. Sayın bakanımız konuyla yakından ilgilenerek balıkçı barınağımızın mevcut kapasitesinin arttırılması için gereken talimatları verdi ve balıkçı barınağı için ayrılan bütçe resmi gazetede yayınlanarak yatırım programına girdi."