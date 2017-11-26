Sinoplular kahvaltıda buluştu

Samsun'da Sinoplular Derneği, sinopsever dostların buluşmasına ev sahipliği yaptı. "Sevdadır Öğretmen Olmak" temalı düzenlenen kahvaltıda, STK başkanları, üyeler ve davetliler katılım sağladı

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlandığı kahvaltıda konuşan Samsun'da Yaşayan Sinoplular Derneği Başkanı Gülser Övet Kesimal, "2004 yılında kurulan derneğimiz, hiç bir siyasi amaç gütmemektedir. Birlik ver beraberliğimiz birçok hayata dokunmuştur" dedi.

Dernek Başkanı Kesimal, "Tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Damardan verilmiş bir güçtü öğretmenlik. Aç kalmayı, açıkta kalmayı, iklimlerin değişkenliğini, mevsimlerin zorluğunu unutmaktır" diye konuştu. Davetlilere 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına çeşitli hediyeler sunduklarını belirten Kesimal, yerli marka 'farmasi markası' yetkilisi Emine Kır ve Asiye Demir'e teşekkür etti.

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Kahvaltıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel ve eşi, Karayolları Bölge Müdürü Kenan Keskin, Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve eşi, Bafra Başsavcısı Turgut Türkmen, Atakum İlçe Emniyet Müdürü Hakan Ergüden, Ergün Kereste sahibi Cahit Ergün ve eşi, GALTEK firması sahibi Hüseyin Celil Kurada ve eşi, Boyabat Osmanlı Oteli sahibi Osman Muslu ve eşi, CHP Atakum İlçe Başkanı Av. Cemil Deveci ve eşi, Elvinder Başkanı Yeşim Gürsoy ve çok sayıda davetli katıldı.

N. Alper CABBAR